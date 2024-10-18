Энди Маррей выиграл свой первый турнир по гольфу после ухода из тенниса

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей завоевал свой первый трофей после ухода из тенниса.

Маррей стал победителем турнира по гольфу Mike Dickson Golf Day, который организовала Британская ассоциация теннисных журналистов. Соревнования прошли в гольф-клубе Hanbury Manor в Хартфордшире. Помимо Маррея, в них принимали участие другие британские селебрити.

Стоит отметить, что ранее Маррей сменил своё описание в профиле. «Я играл в теннис. Теперь играю в гольф», — гласит надпись Энди сейчас.

Маррей провёл 1001 матч в одиночном разряде на уровне ATP, одержал 739 побед (105 — над игроками из топ-10) и завоевал 46 титулов.

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