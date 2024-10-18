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Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в финале Six Kings Slam

Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в финале Six Kings Slam
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером в финале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Он лучший игрок в мире на данный момент. По крайней мере, по моей версии. Играть с ним – это действительно большой вызов. Видеть, какой год он проводит, удивительно. Не так много поражений. Для меня это будет тяжёлое испытание. Я принимал участие в действительно тяжёлых битвах. И сейчас ожидаю трудного и хорошего матча. Думаю, люди получат удовольствие. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить его и выиграть турнир. Посмотрим в субботу. Это будет нелегко», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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