Карлос Алькарас высказался о предстоящем матче с Янником Синнером в финале Six Kings Slam

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился ожиданиями от матча с итальянцем Янником Синнером в финале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
|1
|2
|3
|
|
«Он лучший игрок в мире на данный момент. По крайней мере, по моей версии. Играть с ним – это действительно большой вызов. Видеть, какой год он проводит, удивительно. Не так много поражений. Для меня это будет тяжёлое испытание. Я принимал участие в действительно тяжёлых битвах. И сейчас ожидаю трудного и хорошего матча. Думаю, люди получат удовольствие. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы победить его и выиграть турнир. Посмотрим в субботу. Это будет нелегко», — сказал Алькарас в интервью на корте.
Видео: допинг-скандалы в теннисе:
- 18 октября 2024
-
01:24
-
01:22
-
01:17
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:10
-
00:03
- 17 октября 2024
-
23:55
-
23:42
-
23:19
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
21:45
-
21:26
-
21:11
-
21:07
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:10
-
20:10
-
19:52
-
19:30
-
19:21
-
18:53
-
18:41
-
18:31
-
18:23