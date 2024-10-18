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Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Six Kings Slam

Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Six Kings Slam
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение (3:6, 3:6) от соотечественника Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Я получил удовольствие. Карлос был слишком хорош. Последние несколько лет он играет просто на фантастическом уровне, становясь всё лучше и лучше. Я старался. У меня не было игровой практики пару месяцев. Это было хорошее выступление. Но его было недостаточно, чтобы играть против такого зверя, как он. Это позитивный момент для меня. Я очень счастлив», — сказал Надаль в интервью на корте.

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