Рафаэль Надаль прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса в полуфинале Six Kings Slam

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал поражение (3:6, 3:6) от соотечественника Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я получил удовольствие. Карлос был слишком хорош. Последние несколько лет он играет просто на фантастическом уровне, становясь всё лучше и лучше. Я старался. У меня не было игровой практики пару месяцев. Это было хорошее выступление. Но его было недостаточно, чтобы играть против такого зверя, как он. Это позитивный момент для меня. Я очень счастлив», — сказал Надаль в интервью на корте.

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