Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 17 октября

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В четверг, 17 октября, завершился четвёртый игровой день на теннисном турнире категории ATP-250 в столице Швеции Стокгольме, были сыграны остававшиеся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители).

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция). Второй круг:

Миомир Кецманович (Сербия) — Николас Харри (Чили, 5) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2);

— Николас Харри (Чили, 5) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2); Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 4:6, 6:3, 5:7;

— 4:6, 6:3, 5:7; Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1;

— Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1; Кентен Алис (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:7 (1:7), 3:6.

Хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет € 690 135.

Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему: