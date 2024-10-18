Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 17 октября
В четверг, 17 октября, завершился четвёртый игровой день на теннисном турнире категории ATP-250 в столице Швеции Стокгольме, были сыграны остававшиеся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч (курсивом выделены победители).
Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция). Второй круг:
- Миомир Кецманович (Сербия) — Николас Харри (Чили, 5) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:2);
- Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 4:6, 6:3, 5:7;
- Андрей Рублёв (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция) — 6:4, 6:1;
- Кентен Алис (Франция) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 6:7 (1:7), 3:6.
Хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет € 690 135.
Видео: Андрей Рублёв обратился к себе 12-летнему:
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