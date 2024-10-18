Андрей Рублёв заявил, что в сентябре у него могли ампутировать яичко

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился подробностями операции, которую перенёс в сентябре. Оказалось, что у него могли ампутировать яичко.

«Я уже говорил, что именно было во время операции. Сейчас я чувствую себя прекрасно, всё прошло хорошо. Но да, это странно. Я не совсем понимаю, как сказать это по-умному, могу сказать смешно. Да, давайте сделаем момент веселее. Я чуть не потерял своё яичко. Да, мне очень повезло, потому что мне говорили, что у меня было только пять или шесть часов. Если кровь попадёт туда – это ампутация.

Мне действительно повезло. Я не знаю, почему, но я сказал, ладно, давай поедем в больницу, чтобы проверить, почему я чувствую себя так странно. Как только они (врачи) всё проверили, сразу же оказали мне экстренную помощь. Затем они смогли сделать операцию через три-четыре часа. Мне очень повезло, всё прошло отлично.

Последнее, что я сделал перед операцией, очевидно, перед наркозом, я подписал соглашение, по которому они могли ампутировать моё яичко. Так что, да, это было последнее, что я видел перед операцией (смеётся)», — сказал Рублёв на пресс-конференции после выхода в четвертьфинал турнира в Стокгольме (Швеция).

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