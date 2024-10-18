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Рафаэль Надаль высказался о своём уходе из тенниса

Рафаэль Надаль высказался о своём уходе из тенниса
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль тепло обратился к болельщикам, говоря о своей карьере.

«Я чувствую себя хорошо… меня поддерживают и любят во всём мире. У меня никогда не будет возможности достаточно отблагодарить всех. Они помогали мне, когда у меня были трудные моменты… они всегда выводили меня на новый уровень энергии. Чувствую себя очень счастливым. У меня была очень долгая и успешная карьера. Поддержка и любовь во всём мире означают, что я делал всё хорошо на корте, но в то же время и за его пределами. Я старался быть добрым со всеми все эти годы. Чувствую себя счастливым и удовлетворённым любовью болельщиков повсюду. Спасибо», — сказал Надаль в интервью после матча с Карлосом Алькарасом в выставочном турнире.

10 октября Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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