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Даниил Медведев сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса

Даниил Медведев сравнил Янника Синнера и Карлоса Алькараса
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Российский теннисист Даниил Медведев сравнил итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Я всегда вижу Янника более последовательным, как если бы он был машиной, в то время как Карлос Алькарас… вы знаете, он наносит потрясающие удары. Когда Карлос находится на своём лучшем уровне, я считаю его немного лучше. Но после последнего матча с Синнером я изменил своё мнение. Я никогда не играл против кого-то, кто играл бы так, как играл Янник в последней игре. Я ничего не смог сделать. Это было странное чувство, потому что я чувствовал себя хорошо физически и легко проиграл. Я не помню, чтобы со мной раньше случалось что-то подобное», — приводит слова Медведева Punto de Break.

Напомним, 16 октября Медведев потерпел разгромное поражение в матче с Синнером (0:6, 3:6) на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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