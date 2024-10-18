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Надаль: не думаю, что Алькарасу нужно много моих советов

Надаль: не думаю, что Алькарасу нужно много моих советов
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о Карлосе Алькарасе, которому проиграл в полуфинале выставочного турнира «Шлем шести королей», который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. 1/2 финала
17 октября 2024, четверг. 22:35 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

«Я думаю, ему не нужно много моих советов. У него отличная команда, отличная семья. Он будет очень хорошо справляться с тем, что у него есть. Он все время учится. Мы видим, что он развивается во всех отношениях. Но, конечно, я буду готов в любое время, когда он захочет мне позвонить», сказал Надаль в интервью на корте.

10 октября, Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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