Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Нинбо
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Сегодня, 18 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-я в мировом рейтинге Барбора Крейчикова из Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 10:30 мск.
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 11:30 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
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|
13
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Андреева и Крейчикова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2:1 в пользу россиянки.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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