Дарья Касаткина победила Юлию Путинцеву в 1/4 финала турнира в Нинбо, отыграв 2 матчбола
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она в трёх сетах победила представительницу Казахстана Юлию Путинцеву (32-й номер рейтинга WTA) — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|6 6
32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты. Россиянка один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету её соперницы три эйса, две двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из семи.
Соперницей Касаткиной в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой.
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