Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Нинбо

Анна Калинская — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Нинбо
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 октября, на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и Каролина Мухова из Чехии, занимающая 29-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 14:00 мск.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 15:00 МСК
Анна Калинская
12
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
29
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Калинская и Мухова провели между собой одну встречу на турнирах WTA (второй круг US Open — 2020), в которой победила чешская теннисистка — 6:3, 7:6 (7:4). Ещё один матч они сыграли на соревнованиях ITF в 2018 году. Мухова оказалась сильнее и в этой встрече (6:1, 4:6, 6:3).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

Сетка турнира в Нинбо
Календарь турнира в Нинбо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android