Анна Калинская — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Нинбо

Сегодня, 18 октября, на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся 12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская и Каролина Мухова из Чехии, занимающая 29-ю строчку в мировом рейтинге. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся не ранее 14:00 мск.
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Калинская и Мухова провели между собой одну встречу на турнирах WTA (второй круг US Open — 2020), в которой победила чешская теннисистка — 6:3, 7:6 (7:4). Ещё один матч они сыграли на соревнованиях ITF в 2018 году. Мухова оказалась сильнее и в этой встрече (6:1, 4:6, 6:3).
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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