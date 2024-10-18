Андрей Рублёв — Стэн Вавринка: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала в Стокгольме

Сегодня, 18 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) состоится четвертьфинальный матч, в котором встретятся седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и победитель двух турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка (217-й в мировом рейтинге). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:30 мск.

Рублёв и Вавринка провели между собой четыре матча на турнирах ATP. Счёт личных встреч ничейный — 2-2. Ещё одна игра между ними прошла в 2022 году в рамках выставочного турнира в Саудовской Аравии — швейцарец выиграл на супертайбрейке.

Турнир в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Действующим победителем соревнований (в прошлом году они проводились в категории ATP-250) является Гаэль Монфис из Франции, в финале обыгравший россиянина Павла Котова.