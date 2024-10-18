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Надаль — о сыне: с тех пор как он появился на свет, я больше проиграл, чем выиграл

Надаль — о сыне: с тех пор как он появился на свет, я больше проиграл, чем выиграл
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своём двухлетнем сыне.

«Не думаю, что я великий игрок в его глазах. С тех пор как он появился на свет, я проиграл больше, чем выиграл, и в то же время присутствие его здесь помогает мне во всех трудных моментах, которые я пережил за последние несколько лет. Он ведёт себя очень хорошо, даже когда уже позднее время. Я счастлив», — сказал Надаль на пресс-конференции на турнире Six Kings Slam.

Рафаэль Надаль-младший присутствовал на матче отца во время его встречи с четырёхкратным победителем мэйджоров испанцем Карлосом Алькарасом (3:6, 3:6) в полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam.

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