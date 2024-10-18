Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев за матч на Six Kings Slam заработал больше, чем полуфиналисты US Open

Даниил Медведев за матч на Six Kings Slam заработал больше, чем полуфиналисты US Open
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за свой единственный матч на выставочном турнире Six Kings Slam заработал $ 1,5 млн. Полуфиналисты турнира US Open — 2024 американец Фрэнис Тиафо и Джек Дрэйпер из Великобритании получили по $ 1 млн.

Также россиянин за один матч в Саудовской Аравии заработал всего на $ 300 тыс. меньше, чем финалист Открытого чемпионата США — 2024 Тейлор Фриц.

Напомним, Медведев первым завершил выступление на Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте турнира он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии. Победитель соревнований получит $ 6 млн.

Материалы по теме
Даниил Медведев заработал $ 21 739 за каждую минуту матча с Синнером на Six Kings Slam
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android