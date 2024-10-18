Даниил Медведев за матч на Six Kings Slam заработал больше, чем полуфиналисты US Open

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев за свой единственный матч на выставочном турнире Six Kings Slam заработал $ 1,5 млн. Полуфиналисты турнира US Open — 2024 американец Фрэнис Тиафо и Джек Дрэйпер из Великобритании получили по $ 1 млн.

Также россиянин за один матч в Саудовской Аравии заработал всего на $ 300 тыс. меньше, чем финалист Открытого чемпионата США — 2024 Тейлор Фриц.

Напомним, Медведев первым завершил выступление на Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На старте турнира он уступил лидеру мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. Встреча закончилась со счётом 6:0, 6:3 в пользу представителя Италии. Победитель соревнований получит $ 6 млн.