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Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: россиянка на тай-брейке взяла 1-й сет матча в Нинбо

Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: россиянка на тай-брейке взяла 1-й сет матча в Нинбо
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В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-я в мировом рейтинге Барбора Крейчикова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 12:05 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		0
6 5 		1
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В первом сете теннисистки дважды обменялись брейками, а на тай-брейке сильнее оказалась россиянка — 7:6 (7:5).

Андреева и Крейчикова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянки.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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