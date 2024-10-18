Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала в Алма-Ате

Экс-россиянин 61-я ракетка мира Александр Шевченко, выступающий за Казахстан, завершил выступление на домашнем турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах уступил 31-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Серундоло - 2:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Шевченко четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале соревнований в Алма-Ате Серундоло встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (118-й в рейтинге ATP).