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Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала в Алма-Ате

Экс-россиянин Александр Шевченко проиграл Франсиско Серундоло в 1/4 финала в Алма-Ате
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Экс-россиянин 61-я ракетка мира Александр Шевченко, выступающий за Казахстан, завершил выступление на домашнем турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В матче 1/4 финала он в двух сетах уступил 31-й ракетке мира аргентинцу Франсиско Серундоло - 2:6, 3:6.

Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 11:30 МСК
Александр Шевченко
61
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Франсиско Серундоло
31
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло

Матч продолжался 1 час 5 минут. Шевченко четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

В полуфинале соревнований в Алма-Ате Серундоло встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (118-й в рейтинге ATP).

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