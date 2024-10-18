Дарья Касаткина стала первой по числу побед за сезон на турнирах WTA-500 после 2015 года
Поделиться
Сегодня, 18 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/4 финала в Нинбо (Китай) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 1:6, 7:6 (8:6)) одержала 23-ю победу на турнирах WTA-500 в 2024 году. Это лучший результат на соревнованиях этой категории с 2015 года.
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|7 8
|
|6
|6 6
32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Касаткина превзошла достижение эстонской теннисистки Анетт Контавейт, которая в 2021 году выиграла 22 матча на турнирах WTA-500.
Соперницей Касаткиной в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2024
-
13:20
-
13:03
-
12:48
-
12:42
-
12:08
-
11:56
-
11:51
-
11:30
-
11:00
-
10:22
-
09:30
-
09:09
-
08:30
-
02:43
-
02:25
-
01:24
-
01:22
-
01:17
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:10
-
00:03
- 17 октября 2024
-
23:55
-
23:42
-
23:19
-
23:06
-
22:52
-
22:51
-
22:15
-
22:11
-
22:04
-
21:45