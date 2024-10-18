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Дарья Касаткина стала первой по числу побед за сезон на турнирах WTA-500 после 2015 года

Дарья Касаткина стала первой по числу побед за сезон на турнирах WTA-500 после 2015 года
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Сегодня, 18 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/4 финала в Нинбо (Китай) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 1:6, 7:6 (8:6)) одержала 23-ю победу на турнирах WTA-500 в 2024 году. Это лучший результат на соревнованиях этой категории с 2015 года.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 8
4 		6 6 6
         
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Касаткина превзошла достижение эстонской теннисистки Анетт Контавейт, которая в 2021 году выиграла 22 матча на турнирах WTA-500.

Соперницей Касаткиной в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между бразильской теннисисткой Беатрис Хаддад-Майей и испанкой Паулой Бадосой.

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