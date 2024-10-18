Андрей Рублёв — первый теннисист, одержавший 40+ побед во всех сезонах этого десятилетия

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Стокгольме с французом Александром Мюллером (6:4, 6:1) одержал 40-ю победу на турнирах ATP в этом году. Он стал первым игроком среди мужчин и женщин в этом десятилетии, побеждавшим каждый год в 40+ матчах.

Количество побед Андрея Рублёва за сезон на турнирах ATP с 2020 года:

2020 — 41 победа;

2021 — 53;

2022 — 51;

2023 — 56;

2024 — 40.

За выход в полуфинал турнира в Стокгольме Рублёв сразится с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема», бывшей третьей ракеткой мира швейцарцем Стэном Вавринкой (217-й в рейтинге ATP).