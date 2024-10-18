Фрэнсис Тиафо неожиданно уступил 85-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Стокгольме

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл австралийцу Александару Вукичу (85-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) — 2:6, 6:7 (11:13).

Матч продолжался 1 час 30 минут. Тиафо шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из восьми.

Соперником Вукича в полуфинальном матче соревнований в столице Швеции станет победитель встречи между 26-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и чемпионом трёх турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой (217-й в мировом рейтинге).