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Фрэнсис Тиафо неожиданно уступил 85-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Фрэнсис Тиафо неожиданно уступил 85-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Стокгольме
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15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо проиграл австралийцу Александару Вукичу (85-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) — 2:6, 6:7 (11:13).

Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 13:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 11
6 		7 13
         
Александар Вукич
85
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич

Матч продолжался 1 час 30 минут. Тиафо шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету его соперника 13 эйсов, две двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из восьми.

Соперником Вукича в полуфинальном матче соревнований в столице Швеции станет победитель встречи между 26-й ракеткой мира российским теннисистом Кареном Хачановым и чемпионом трёх турниров «Большого шлема» швейцарцем Стэном Вавринкой (217-й в мировом рейтинге).

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