Дарья Касаткина — вторая по числу побед на тай-брейках в третьем сете в 2024 году
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Сегодня, 18 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/4 финала в Нинбо (Китай) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 1:6, 7:6 (8:6)) одержала третью победу на тай-брейках в третьем сете на турнирах WTA в 2024 году.
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
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|3
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|6
|6 6
32
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Только четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла больше матчей на тай-брейках в решающем сете в этом сезоне. На её счету четыре такие победы.
Победы Касаткиной на тай-брейках в третьем сете в 2024 году:
- 10.02.2024. WTA-500. Абу-Даби, хард. Полуфинал: Касаткина — Хаддад-Майя — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2);
- 06.04.2024. WTA-500. Чарльстон, грунт. Полуфинал: Касаткина — Пегула — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5);
- 18.10.2024. WTA-500. Нинбо, хард. Четвертьфинал: Касаткина — Путинцева — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
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