Дарья Касаткина — вторая по числу побед на тай-брейках в третьем сете в 2024 году

Сегодня, 18 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/4 финала в Нинбо (Китай) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 1:6, 7:6 (8:6)) одержала третью победу на тай-брейках в третьем сете на турнирах WTA в 2024 году.

Только четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла больше матчей на тай-брейках в решающем сете в этом сезоне. На её счету четыре такие победы.

Победы Касаткиной на тай-брейках в третьем сете в 2024 году:

10.02.2024. WTA-500. Абу-Даби, хард. Полуфинал: Касаткина — Хаддад-Майя — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2);