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Дарья Касаткина — вторая по числу побед на тай-брейках в третьем сете в 2024 году

Дарья Касаткина — вторая по числу побед на тай-брейках в третьем сете в 2024 году
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Сегодня, 18 октября, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в матче 1/4 финала в Нинбо (Китай) с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (6:4, 1:6, 7:6 (8:6)) одержала третью победу на тай-брейках в третьем сете на турнирах WTA в 2024 году.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 09:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 8
4 		6 6 6
         
Юлия Путинцева
32
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Только четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула выиграла больше матчей на тай-брейках в решающем сете в этом сезоне. На её счету четыре такие победы.

Победы Касаткиной на тай-брейках в третьем сете в 2024 году:

  • 10.02.2024. WTA-500. Абу-Даби, хард. Полуфинал: Касаткина — Хаддад-Майя — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2);
  • 06.04.2024. WTA-500. Чарльстон, грунт. Полуфинал:  Касаткина — Пегула — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5);
  • 18.10.2024. WTA-500. Нинбо, хард. Четвертьфинал: Касаткина — Путинцева — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
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