Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: чешская теннисистка взяла медицинский тайм-аут

В эти минуты на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-я в мировом рейтинге Барбора Крейчикова из Чехии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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В первом сете теннисистки дважды обменялись брейками, а на тай-брейке сильнее оказалась россиянка — 7:6 (7:5). При счёте 1:2 во втором сете Крейчикова взяла медицинский тайм-аут. Ей разминали мышцы бедра.
Андреева и Крейчикова провели между собой три матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу россиянки.
Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).
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