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Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Нинбо на отказе Барборы Крейчиковой

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира в Нинбо на отказе Барборы Крейчиковой
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На хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай) завершился матч 1/4 финала, в котором встречались 19-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и 13-я в мировом рейтинге Барбора Крейчикова из Чехии. Россиянка вышла в полуфинал на отказе чешской спортсменки — 7:6 (7:5), 3:2. При счёте 1:2 во втором сете Крейчикова брала медицинский тайм-аут.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 12:05 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		3
6 5 		2
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты. Мирра выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету её соперницы ни одного эйса, две двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из шести.

Соперницей Андреевой в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 29-ю строчку в мировом рейтинге.

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