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Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Андреем Рублёвым

Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Андреем Рублёвым
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 55-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича — 7:6 (11:9), 6:2.

Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 13:10 МСК
Томми Пол
13
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6
6 9 		2
         
Миомир Кецманович
55
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Американец 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Пола в полуфинальном матче соревнований в столице Швеции станет победитель встречи между седьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и казахстанцем Бейбитом Жукаевым (213-й в мировом рейтинге).

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