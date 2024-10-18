Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Андреем Рублёвым
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13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 55-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича — 7:6 (11:9), 6:2.
Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 13:10 МСК
13
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
55
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Американец 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.
Соперником Пола в полуфинальном матче соревнований в столице Швеции станет победитель встречи между седьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и казахстанцем Бейбитом Жукаевым (213-й в мировом рейтинге).
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