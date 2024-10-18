Томми Пол вышел в полуфинал турнира в Стокгольме, где может сыграть с Андреем Рублёвым

13-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол вышел в полуфинал хардового турнира категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл 55-ю ракетку мира серба Миомира Кецмановича — 7:6 (11:9), 6:2.

Матч продолжался 1 час 44 минуты. Американец 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету его соперника один эйс, ни одной двойной ошибки и два выигранных брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Пола в полуфинальном матче соревнований в столице Швеции станет победитель встречи между седьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и казахстанцем Бейбитом Жукаевым (213-й в мировом рейтинге).