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Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Дарьей Касаткиной

Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо, где сыграет с Дарьей Касаткиной
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14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). В матче 1/4 финала она в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю — 6:3, 6:2.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 14:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
10
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Паула Бадоса
14
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Встреча продолжалась 1 час 30 минуты. Испанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в финал соревнований в Нинбо Бадоса сыграет с 11-й ракеткой мира российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, обыгравшая в своём четвертьфинале Юлию Путинцеву из Казахстана.

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