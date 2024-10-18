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«Если выберет капитан». Рафаэль Надаль — о том, сыграет ли в финале Кубка Дэвиса — 2024

«Если выберет капитан». Рафаэль Надаль — о том, сыграет ли в финале Кубка Дэвиса — 2024
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос об участии в Кубке Дэвиса — 2024.

«Буду ли я готов к Кубку Дэвиса? Эмоционально — конечно. Физически и тактически грамотно… Остаётся месяц. Постараюсь подготовиться и быть в хорошей форме, чтобы помочь команде. Если я почувствую, что готов, и капитан выберет меня, я буду на корте. В противном случае – нет», — сказал Надаль на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Капитаном сборной Испании на Кубке Дэвиса является бывший теннисист экс третья ракетка мира Давид Феррер.

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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