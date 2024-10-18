Андрей Рублёв — Стэн Вавринка: швейцарец на тай-брейке выиграл 1-й сет матча в Стокгольме

В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) проходит четвертьфинальный матч, в котором встречаются седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и победитель трёх турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка (217-й в мировом рейтинге). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Россиянин проиграл в первом сете на тай-брейке — 6:7 (5:7).
Рублёв и Вавринка провели между собой четыре матча на турнирах ATP. Счёт личных встреч ничейный — 2-2. Ещё одна игра между ними прошла в 2022 году в рамках выставочного турнира в Саудовской Аравии — швейцарец выиграл на супер-тай-брейке.
Турнир в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Действующим победителем соревнований (в прошлом году они проводились в категории ATP-250) является Гаэль Монфис из Франции, в финале обыгравший россиянина Павла Котова.
- 18 октября 2024
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