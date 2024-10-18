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«Теннис в надёжных руках». Рафаэль Надаль — о Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе

«Теннис в надёжных руках». Рафаэль Надаль — о Яннике Синнере и Карлосе Алькарасе
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о смене поколений в мужском теннисе.

«Теннис в надёжных руках, Янник и Карлос — два великих игрока, и, конечно, у них впереди большое будущее, надеюсь, они оба смогут избежать травм и продолжат строить это прекрасное соперничество между собой. Если говорить об уровне, то очевидно, что эти двое сейчас на голову выше остальных, особенно с точки зрения постоянного сосредоточения. Отсюда мы посмотрим, как будут развиваться остальные игроки, потому что очень сложно всё время оставаться на вершине. Конечно, приходят новые парни с другими навыками, и они вызывают больше соперничества. Я спокоен и хочу наслаждаться теннисом в качестве зрителя», — сказал Надаль на пресс-конференции в Эр-Рияде.

Напомним, 10 октября Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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