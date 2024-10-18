«Возможно, в последний раз». Светлана Кузнецова — о матче Джоковича и Надаля в Эр-Рияде

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от предстоящих решающих матчей на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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«Приз в $ 6 млн разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас, уже предвкушаем эту битву. Рафа с Новаком, возможно, в последний раз сыграют друг с другом — за третье место на турнире Six Kings Slam. В любом случае будет легендарно», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.
Матч за третье место между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем состоится в субботу, 19 октября, и начнётся не ранее 17:30 мск. Финал Six Kings Slam пройдёт в этот же день и запланирован на 19:00 мск.
- 18 октября 2024
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