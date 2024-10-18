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«Возможно, в последний раз». Светлана Кузнецова — о матче Джоковича и Надаля в Эр-Рияде

«Возможно, в последний раз». Светлана Кузнецова — о матче Джоковича и Надаля в Эр-Рияде
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, экс вторая ракетка мира Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от предстоящих решающих матчей на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Six Kings Slam. За 3-е место
19 октября 2024, суббота. 17:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Six Kings Slam. Финал
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Приз в $ 6 млн разыграют Янник Синнер и Карлос Алькарас, уже предвкушаем эту битву. Рафа с Новаком, возможно, в последний раз сыграют друг с другом — за третье место на турнире Six Kings Slam. В любом случае будет легендарно», — написала Кузнецова в своём аккаунте в телеграм-канале.

Матч за третье место между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем состоится в субботу, 19 октября, и начнётся не ранее 17:30 мск. Финал Six Kings Slam пройдёт в этот же день и запланирован на 19:00 мск.

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