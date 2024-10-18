Андрей Рублёв проиграл Стэну Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме

На хардовом турнире категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) завершился четвертьфинальный матч, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил в двух сетах швейцарцу Стэну Вавринке (217-й в мировом рейтинге) — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету швейцарца 14 эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.