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Андрей Рублёв проиграл Стэну Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме

Андрей Рублёв проиграл Стэну Вавринке в четвертьфинале турнира в Стокгольме
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На хардовом турнире категории ATP-500 в Стокгольме (Швеция) завершился четвертьфинальный матч, в котором седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уступил в двух сетах швейцарцу Стэну Вавринке (217-й в мировом рейтинге) — 6:7 (5:7), 6:7 (5:7).

Сетка турнира в Стокгольме

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Рублёв 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных. На счету швейцарца 14 эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из трёх.

В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.

Календарь турнира в Стокгольме
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