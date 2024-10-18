Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — самая юная теннисистка с 2021 года, вышедшая в полуфинал турнира WTA-500

Мирра Андреева — самая юная теннисистка с 2021 года, вышедшая в полуфинал турнира WTA-500
Комментарии

19-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2021 года, вышедшей в полуфинал турнира категории WTA-500. Сегодня, 18 октября, в возрасте 17 лет и 172 дней она пробилась в 1/2 финала соревнований WTA-500 в китайском Нинбо на отказе чешской спортсменки Барборы Крейчиковой — 7:6 (7:5), 3:2.

Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 12:05 МСК
Мирра Андреева
19
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		3
6 5 		2
         
Барбора Крейчикова
13
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

В 2021 году представительница США Кори Гауфф (16 лет и 350 дней) вышла в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия).

Соперницей Андреевой в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 29-ю строчку в мировом рейтинге.

Материалы по теме
Дарья Касаткина стала первой по числу побед за сезон на турнирах WTA-500 после 2015 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android