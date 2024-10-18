Мирра Андреева — самая юная теннисистка с 2021 года, вышедшая в полуфинал турнира WTA-500
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19-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2021 года, вышедшей в полуфинал турнира категории WTA-500. Сегодня, 18 октября, в возрасте 17 лет и 172 дней она пробилась в 1/2 финала соревнований WTA-500 в китайском Нинбо на отказе чешской спортсменки Барборы Крейчиковой — 7:6 (7:5), 3:2.
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 12:05 МСК
19
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
13
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
В 2021 году представительница США Кори Гауфф (16 лет и 350 дней) вышла в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия).
Соперницей Андреевой в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 29-ю строчку в мировом рейтинге.
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