Мирра Андреева — самая юная теннисистка с 2021 года, вышедшая в полуфинал турнира WTA-500

19-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой с 2021 года, вышедшей в полуфинал турнира категории WTA-500. Сегодня, 18 октября, в возрасте 17 лет и 172 дней она пробилась в 1/2 финала соревнований WTA-500 в китайском Нинбо на отказе чешской спортсменки Барборы Крейчиковой — 7:6 (7:5), 3:2.

В 2021 году представительница США Кори Гауфф (16 лет и 350 дней) вышла в полуфинал турнира в Аделаиде (Австралия).

Соперницей Андреевой в полуфинальном матче соревнований в Нинбо станет победительница встречи между 12-й ракеткой мира российской теннисисткой Анной Калинской и Каролиной Муховой из Чехии, занимающей 29-ю строчку в мировом рейтинге.