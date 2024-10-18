Стэн Вавринка стал 2-м самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний швейцарец Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке. Напомним, сегодня, 18 октября, Вавринка обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Старше него был только бывшая 12-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес, который также обыграл Андрея Рублёва в 2021 году в рамках Кубка Дэвиса.

В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом. Сейчас швейцарец занимает 217-ю строчку мирового рейтинга.