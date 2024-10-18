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Стэн Вавринка стал 2-м самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке

Стэн Вавринка стал 2-м самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 39-летний швейцарец Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке. Напомним, сегодня, 18 октября, Вавринка обыграл седьмую ракетку мира россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинале турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		7 7
         
Стэн Вавринка
217
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

Старше него был только бывшая 12-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес, который также обыграл Андрея Рублёва в 2021 году в рамках Кубка Дэвиса.

В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом. Сейчас швейцарец занимает 217-ю строчку мирового рейтинга.

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