Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Алма-Ате
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26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). В матче 1/4 финала он обыграл представителя Казахстана Бейбита Жукаева (213-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:4.
Алма-Ата. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 17:10 МСК
26
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
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213
Бейбит Жукаев
Б. Жукаев
Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Хачанов выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10. На счету Жукаева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Алма-Ате Карен Хачанов поборется с австралийцем Александаром Вукичем, который в четвертьфинале неожиданно обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
Комментарии
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