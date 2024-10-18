Анна Калинская проиграла Каролине Муховой в четвертьфинале турнира в Нинбо
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12-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). На стадии четвертьфинала она проиграла чешке Каролине Муховой (29-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 2:6, 3:6.
Нинбо. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 16:05 МСК
12
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
1 : 2
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29
Каролина Мухова
К. Мухова
Продолжительность встречи составила 2 часа 34 минуты. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила 13 двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Муховой 11 эйсов, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.
За выход в финал турнира в Нинбо Каролина Мухова поборется с 17-летней российской теннисисткой Миррой Андреевой.
Комментарии
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