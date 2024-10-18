Турнир WTA-500 в Нинбо: результаты матчей 18 октября

Сегодня, 18 октября, прошли матчи стадии четвертьфинала на хардовом турнире категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/4 финала, 18 октября:

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 4:6, 6:1, 7:6;

Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия, 4) — 7:6, 3:2 Rt;

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 6) — Паула Бадоса (Испания, 8) — 3:6, 2:6;

Анна Калинская (Россия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:2, 3:6, 3:6.

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).