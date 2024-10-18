Пэт Кэш: Карлос Алькарас — лучший игрок на траве, которого я когда-либо видел

Чемпион Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш назвал испанца Карлоса Алькараса лучшим теннисистом в истории на травяном покрытии.

«На траве у Карлоса нет слабостей. Думаю, что он один из лучших… лучший игрок, которого я когда-либо видел на траве в его лучших проявлениях. Я такого никогда раньше не видел. Он взял лучшее от Рафы, лучшее от Федерера и знал, как это адаптировать. Без этих великих игроков у него бы этого не было, и он это признаёт. Он сказал, что без Рафы не был бы тем, кем является. Он взял от него всё лучшее и каким-то образом в 21 год соединил всё это воедино. Я никогда не видел ничего подобного», — приводит слова Кэша We love tennis.