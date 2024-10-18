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Новак Джокович — о детстве в Сербии: помню, как стоял в очереди с дедушкой в ​​5 утра за хлебом

Джокович — о детстве в Сербии: помню, как стоял в очереди с дедушкой в ​​5 утра за хлебом
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вспомнил моменты из своего детства, которое провёл в Сербии.

«Сербия – очень старая нация, у нас очень богатая история и традиции. Но в новейшей истории, последние сто лет – Первая мировая война, Вторая мировая война и особенно сейчас, за последние 30 лет – мы очень сильно пострадали, не только мы, но и Хорватия и Босния. К сожалению, ту страну, которая раньше была единой страной, Югославию, расчленили в 90-е годы, а я родился в 87-м, как и Месси, поэтому плохо помню, что это была за страна, потому что был очень молод.

Я помню вторую половину 90-х годов, когда наша страна находилась под санкциями и эмбарго, то есть мы не могли ничего экспортировать или импортировать. Помню, как стоял в очереди с дедушкой в ​​пять утра за хлебом, чтобы накормить всю нашу семью… моего дедушку, тётю, дядю, двоюродных братьев, братьев, родителей и меня. Мы все жили вместе в маленькой квартире, потому что у нас не было другого выбора, и именно это стало неотъемлемой частью моего характера, того, кем я являюсь сегодня как личность. Я оцениваю это положительно, потому что это укрепило мою волю к успеху, к тому, чтобы что-то сделать в своей жизни, и я получил невероятную поддержку со стороны своих родителей, которые вложили в это всё до последнего евро», — приводит слова Джоковича La Nacion.

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