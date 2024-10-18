«Чего ещё могу просить у бога?» Новак Джокович эмоционально высказался о семье

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович эмоционально высказался о своих детях и о своей роли отца.

– Ваши дети уже понимают, каким вас видит мир и чего вы достигли в спорте?

– Думаю, знают, особенно мой сын. Ему почти 10 лет. Он не так уж много играет в теннис, но ему нравится. Он любит баскетбол, лёгкую атлетику и катание на лыжах. Прошлой зимой я катался с ним на лыжах, он выиграл соревнование, в котором участвовало около 30 детей. Он гордился собой.

Важно, чтобы они видели во мне отца в настоящем смысле этого слова, отца, который находится дома, с ними, который следит за распорядком, временем ложиться спать, пробуждением, водит их в школу, разговаривает с ними о жизни. Именно таким человеком я хочу быть для них, а не просто отцом «Новаком Джоковичем». И я делаю всё, чтобы у нас были такие отношения, и вроде бы всё идёт хорошо, но пока не знаю. Я это узнаю только тогда, когда они вырастут.

В этом году у нас были Олимпийские игры, я выиграл золото для Сербии, и это был самый эмоциональный момент в моей карьере. А когда я увидел там свою жену и детей, то ещё больше разволновался. Это была идеальная обстановка, как в голливудском фильме. Чего ещё я могу просить у бога? — приводит слова Джоковича La Nacion.