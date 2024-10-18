Новак Джокович: когда вижу страдания детей, разрывается сердце, будто впадаю в депрессию

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какая тема может заставить чувствовать себя уязвимо.

«Что делает меня хрупким? Больше, чем кто-либо может себе представить. Дети. Мои дети, но и другие дети. Меня всегда волновали дети, но когда я стал отцом… Когда вижу страдания детей, у меня разрывается сердце, я как будто впадаю в депрессию. Потому что они самые чистые существа на планете и заслуживают лучшего, заслуживают будущего. И когда я вижу эти войны и всё, что происходит…

Я пережил войну, мой город бомбили день и ночь в течение двух с половиной месяцев. Я видел мёртвых людей. А теперь, когда вижу войны в других частях мира, я не понимаю. К сожалению, из-за политических проблем, но меня это огорчает, потому что, если мы не оставим лучший мир для детей следующего поколения, это означает, что мы не сделали ничего», — приводит слова Джоковича La Nacion.