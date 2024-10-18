Таллон Грикспор обыграл Каспера Рууда в 1/4 финала турнира в Стокгольме
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37-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он обыграл восьмую ракетку мира норвежца Каспера Рууда со счётом 7:5, 7:6 (7:5).
Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 19:40 МСК
37
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
2 : 0
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8
Каспер Рууд
К. Рууд
Матч продолжался 1 час 58 минут. За это время Грикспор выполнил 13 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Рууда шесть эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
За выход в финал соревнований в Стокгольме Таллон Грикспор поборется с победителем матча между швейцарцем Домиником Штрикером и болгарином Григором Димитровым.
Комментарии
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