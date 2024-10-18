«Надеюсь, что стал источником вдохновения». Новак Джокович — о своём наследии в Сербии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович считает, что его спортивные достижения оказали значительное влияние на Сербию.

«Считаю, что всё, чего я достиг в своей жизни, оказало влияние на Сербию, особенно в спорте. Надеюсь, что стал источником вдохновения вместе с другими теннисистами, мужчинами и женщинами, добившимися успеха в этой стране, чтобы дети взяли ракетку в свои руки. Самое замечательное, что могло случиться со мной, — это увидеть детей, играющих в теннис на улице, даже если это игра с ракеткой и мячом у стены здания, как было у нас.

Для меня это прекрасно, это означало бы, что дух тенниса находится внутри людей, внутри нации. Сербия – прекрасная страна, пережившая много несчастий, но я верю, что спорт всегда передаёт положительные эмоции и что люди связывают спорт с радостью. Когда я выиграл олимпийское золото в этом году и меня встречали как героя, это было невероятно. Когда вы представляете свою страну, то делаете это всем сердцем, душой, телом, отдаёте ей все свои силы», — приводит слова Джоковича La Nacion.