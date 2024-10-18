«Хочу внести свой вклад». Новак Джокович назвал проблему в теннисе, которую хочет решить

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что хочет повлиять на проблему доходов среди игроков, находящихся вне топ-100, в теннисе.

«Теннис – красивый, глобальный вид спорта, который может помочь вам увидеть мир, может дать невероятные возможности, но он очень конкурентоспособен, труден, потому что индивидуален. Это сложно в том смысле, что, если вы не в топ-100, вы не сможете зарабатывать деньги.

На всей планете есть всего 100 мужчин и 100 женщин, скажем, около 250 человек, которые могут зарабатывать на жизнь этим видом спорта. Теннис – третий по значимости вид спорта в мире. 1,5 миллиарда человек смотрят его по телевидению. Эти темы меня очень интересуют. Через Ассоциацию профессиональных теннисистов (PTPA), которую мы создали, я хочу внести свой вклад, свою силу, чтобы было больше игроков, которые могли бы зарабатывать на жизнь этим видом спорта», — приводит слова Джоковича La Nacion.