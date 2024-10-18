Григор Димитров вышел в полуфинал на турнире в Стокгольме, обыграв Штрикера

10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он легко обыграл швейцарца Доминика Штрикера (317-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Димитров выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Штрикера восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

За выход в финал на турнире в Стокгольме Григор Димитров поборется с 37-й ракеткой мира нидерландцем Таллоном Грикспором.