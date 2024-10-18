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Григор Димитров вышел в полуфинал на турнире в Стокгольме, обыграв Штрикера

Григор Димитров вышел в полуфинал на турнире в Стокгольме, обыграв Штрикера
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10-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал на турнире категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В матче 1/4 финала он легко обыграл швейцарца Доминика Штрикера (317-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 21:55 МСК
Доминик Штефан Штрикер
317
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Григор Димитров
10
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Димитров выполнил шесть подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Штрикера восемь эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

За выход в финал на турнире в Стокгольме Григор Димитров поборется с 37-й ракеткой мира нидерландцем Таллоном Грикспором.

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