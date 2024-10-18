Турнир ATP-250 в Стокгольме: результаты 18 октября

В пятницу, 18 октября, завершился пятый игровой день на теннисном турнире категории ATP-250 в столице Швеции Стокгольме, были сыграны матчи стадии четвертьфинал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис, ATP-250, Стокгольм (Швеция). Четвертьфинал:

Томми Пол (США, 4) — Миомир Кецманович (Сербия) — 7:6, 6:2.

Андрей Рублёв (Россия, 1) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:7, 6:7.

Таллон Грикспор (Нидерланды) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 7:6.

Доминик Штрикер (Швейцария) — Григор Димитров (Болгария, 3) — 3:6, 2:6.

Хардовый турнир категории ATP-250 в Стокгольме проходит с 14 по 20 октября. Призовой фонд составляет € 690 135.