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«Это ужас». Новак Джокович поделился детскими воспоминаниями о войне в Сербии

«Это ужас». Новак Джокович поделился детскими воспоминаниями о войне в Сербии
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о военных действиях в Сербии, когда был ребёнком.

– Тот, кто не испытал войну на собственном опыте, никогда точно не узнает, о чём она. На что это похоже?
– Это ужас. Самое худшее, что может испытать человек. Это страх перед неизвестным. Не зная, упадёт ли следующая бомба на твою голову. И так каждый день, сигналы тревоги, сирены, которые будили нас каждую ночь, когда приближались самолёты. Я помню свою маму однажды ночью… ты спишь и посреди ночи просыпаешься, потому что слышишь сирену, нужно схватить сумку и спуститься в подвал здания, чтобы попытаться укрыться. В первый раз, когда это случилось, моя мама проснулась в темноте, потому что мы все спали вместе, не знали, что произойдёт, и плакали каждую ночь. Она ударилась головой об обогреватель и потеряла сознание. Итак, три часа ночи, у моего отца жена без сознания, я, которому было 12 лет, и мои младшие братья восьми и четырёх лет. Мы плакали. Была тотальная паника. Но это опыт, который укрепил нас как семью, как людей, — приводит слова Джоковича La Nacion.

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