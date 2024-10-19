«Случайностей не бывает». Новак Джокович назвал момент, когда влюбился в теннис

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, из-за чего начал заниматься теннисом.

«Я влюбился в теннис, когда увидел по телевизору финал Уимблдона с Питом Сампрасом, когда он впервые выиграл, кажется, это было в 1992 году, и я спросил: «Что это за вид спорта?» А на следующий день, конечно, говорил: «Папа, купи мне ракетку», и с этого всё и началось. Я верю в судьбу, верю, что всё происходит не просто так, случайностей не бывает.

Когда мне было четыре или пять лет, в 50 метрах от ресторана моих родителей строили три теннисных корта. Какова вероятность того, что что-то подобное произойдёт? Тогда ещё не было кортов, особенно в том горном месте отдыха, куда в основном ходила питаться наша семья. Мы часто ходили туда, и каждый раз, когда у нас были перемены в школе, я ходил помогать каменщикам, напоил их, и они разрешали мне помогать строить эти корты своими руками. И я влюбился. Я сказал себе: «Я создаю те корты, которые вижу по телевизору. Для меня это всё: полностью отдаюсь этому виду спорта», — приводит слова Джоковича La Nacion.