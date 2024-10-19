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Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 19 октября

Турнир WTA-500 в Нинбо: расписание матчей 19 октября
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Сегодня, 19 октября, пройдут матчи 1/2 финала хардового турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предпоследнего игрового дня.

Теннис. WTA-500, Нинбо. 1/2 финала, 19 октября (время начала матчей — московское, приблизительное):

  • 11:30. Паула Бадоса (Испания) — Дарья Касаткина (Россия);
  • 13:00. Мирра Андреева (Россия) — Каролина Мухова (Чехия).

Турнир в Нинбо проходит с 14 по 20 октября. Действующей и единственной победительницей соревнований, проводящихся второй раз, является Онс Жабер из Туниса, в прошлогоднем финале обыгравшая россиянку Диану Шнайдер (6:2, 6:1).

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