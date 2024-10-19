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Новак Джокович высказался о соперничестве с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем

«Одно из величайших во всём спорте». Джокович — о соперничестве с Федерером и Надалем
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Сербский теннисист Новак Джокович высказался о легендарном соперничестве с испанцем Рафаэлем Надалем и швейцарцем Роджером Федерером и отметил, как оно повлияло на его карьеру на начальной стадии.

– Ваше соперничество с Федерером и Надалем – одно из самых невероятных в истории всего спорта, не только тенниса. Как бы вы это описали?
– Я рассматриваю это как, без сомнения, одно из величайших противостояний во всём спорте, очень горжусь и считаю для себя большой честью быть частью этой группы. Они повлияли на мою игру и моё развитие как теннисиста больше, чем любой другой игрок. Я стал претендентом на турниры «Большого шлема» и начал выступать на высшем уровне, когда выиграл «Шлем» в 2008 году. Но следующий я выиграл только в 2011 году. Чтобы выиграть второй турнир «Большого шлема», мне потребовалось три года, и в то время я был третьим номером в мире.

Они доминировали над всем. У меня не было формулы, чтобы победить их. Мне удалось выиграть у них один-два незначительных матча. Те три года были фундаментальными для моего развития. Они заставили меня ещё больше жаждать победы, особенно эти двое ребят. Я знал, что если найду способ обыграть тех парней в крупных матчах, а я знал, что многое из этого исходит отсюда (Джокович показывает на голову указательным пальцем правой руки), то смогу разобраться в «Шлемах» и играть лучше. И вот что произошло. Что мне также очень помогло, так это победа на Кубке Дэвиса для моей страны, единственного Кубка, который выиграла Сербия, в 2010 году. Это дало мне крылья, невероятную уверенность, я был на подъёме. Но соперничество с ними было невероятным, — приводит слова Джоковича La Nacion.

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