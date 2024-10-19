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Новак Джокович рассказал о своих ощущениях в момент ухода из тенниса Роджера Федерера

Новак Джокович рассказал о своих ощущениях в момент ухода из тенниса Роджера Федерера
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде легендарный сербский теннисист Новак Джокович поделился воспоминаниями о своих чувствах в момент завершения карьеры 20-кратного победителя ТБШ в одиночном разряде швейцарца Роджера Федерера в 2022 году.

«Когда Роджер ушел из тенниса, это был печальный момент для спорта, потому что он — икона нашего спорта, невероятный спортсмен и пример для подражания. Он был источником вдохновения для миллионов людей по всему миру. И когда он прощался, часть меня и Рафы тоже уходила с ним», — приводит слова Джоковича La Nacion.

Ранее объявил о завершении игровой карьеры в ноябре 2024 года 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде испанец Рафаэль Надаль.

Видео: Джокович вышел к болельщикам после поражения в финале «Мастерса»

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