Паула Бадоса — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 11:30

Сегодня, 19 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-500 в китайском Нинбо состоится матч полуфинального раунда, в котором встретятся 14-я ракетка мира испанка Паула Бадоса и 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина.
Встреча начнётся не ранее 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Счёт личных встреч — 3-2 в пользу Бадосы (1-1 на харде). Она выигрывала в полуфинале Сиднея-2022 (6:2, 6:2), первом круге Штутгарта-2023 (6:1, 6:1) и третьем раунде Уимблдона-2024 (7:6 (8:6), 4:6, 6:4). Касаткина дважды побеждала Паулу в 2022 году — 6:4, 6:4 в Риме и 6:2, 6:4 в Сан-Хосе.
Соревнования в Нинбо проходят с 14 по 20 октября. Действующей чемпионкой турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая досрочно завершила сезон.
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