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«Не могу изменить свой возраст, но борюсь». Вавринка — о победе над Рублёвым в Стокгольме

«Не могу изменить свой возраст, но борюсь». Вавринка — о победе над Рублёвым в Стокгольме
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка прокомментировал победу над седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале турнира в Стокгольме (Швеция).

Стокгольм. 1/4 финала
18 октября 2024, пятница. 15:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 5
7 7 		7 7
         
Стэн Вавринка
217
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Главное заключалось в том, чтобы сохранять сосредоточенность и позитивный настрой. Андрей (Рублёв) — невероятный игрок, но я хорошо себя чувствовал на площадке, хорошо двигался. Смог начать немного диктовать условия, и при такой большой поддержке со стороны публики легче бороться на корте.

Не могу изменить свой возраст, но самое главное для меня то, что, когда выхожу на корт, всегда борюсь. Стараюсь совершенствоваться и получать удовольствие от того, что делаю. Такие матчи — причина, по которой продолжаю играть», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

За выход в финал Вавринка поспорит с 13-й ракеткой мира американцем Томми Полом, который в 1/4 финала обыграл Миомира Кецмановича из Сербии.

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